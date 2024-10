Brunete Fraccaroli recebe prêmios em Los Angeles

A arquiteta Brunete Fraccaroli foi a Los Angeles, nos Estados Unidos, receber reconhecimento internacional no Americas Property Awards 2024-2025, voltando para casa com dois prêmios. Dois projetos diferentes da Brunete receberam destaque, sendo um deles realizado na maior mostra arquitetônica da América Latina.

Brunete Fraccaroli Imagem: Divulgação

No Americas Property Awards 2024-2025, Brunete conquistou as categorias "Interior de Suítes de Hotel" para o Brasil, com seu projeto da Suíte Presidencial do Unique Garden, e "Residencial Interior Residência Privada" para o Brasil, também com seu projeto de loft, "Transcendendo Épocas".