Cris Arcangeli revela segredos do sucesso e comenta sobre inovação à CNN

No episódio desta terça-feira (01) do programa "No Lucro", Cris Arcangeli, empresária e apresentadora, é a convidada especial em uma conversa com o jornalista Phelipe Siani. A entrevista promete trazer reflexões sobre empreendedorismo, inovação e o empoderamento feminino. A transmissão será ao meio-dia no canal CNN POP no YouTube e, à meia-noite, na tela da CNN Brasil. Confira algumas declarações de Cris:

Cris Arcangeli Imagem: Divulgação

Recomeçar com humildade

Cris Arcangeli compartilha sua experiência em começar uma empresa do zero, destacando a importância da humildade nesse processo: "Quando você começa uma empresa do zero, você sabe que não sabe nada. Porque recomeçar do zero é você aprender de novo um novo conceito, como fazer, qual o novo público, o que eles precisam, qual a demanda. Então, é um exercício de humildade."