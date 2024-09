Conheça Vitor Rocha, protagonista do espetáculo "Donatello"

O ator, autor e produtor Vitor Rocha, conhecido por valorizar culturas regionais em suas obras e abordar temas sensíveis e atemporais, continua a se destacar na cena artística brasileira. Com apenas 29 anos, o artista já coleciona prêmios e vem tendo seu trabalho reconhecido tanto no teatro quanto em futuras adaptações para o audiovisual. Atualmente em cartaz com o musical "Donatello", em São Paulo, Rocha equilibra a atuação com a composição e escrita de suas obras, revelando uma profunda dedicação ao ofício e ao impacto social de suas criações. Ele acredita que todas as culturas no Brasil merecem mais espaço nas narrativas artísticas.

Vitor Rocha Imagem: Divulgação

O reconhecimento de seu trabalho, através de prêmios e adaptações para diferentes mídias, é algo que Vitor encara com gratidão, mas também com um senso de responsabilidade. "É muito legal quando alguém valida o seu sonho, seu esforço. É revigorante! Mas a responsabilidade que isso traz é enorme", comenta, destacando a pressão que vem com o sucesso. Ainda assim, ele se mantém focado na criação, entendendo que o processo artístico é o mais importante. Atualmente, Vitor está focado em prolongar a trajetória de "Donatello", seu musical mais recente, que está em cartaz no Teatro Commune, em São Paulo, até 10 de outubro, lançando luz ao Setembro Lilás, mês dedicado à prevenção do Alzheimer, tema central da trama.