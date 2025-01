Viagem de avião: o que pode ir na bagagem de mão e o que precisa despachar

Líquidos, géis e pastas devem ser transportados em embalagens transparentes de até 1 litro, com recipientes individuais de até 100 ml. Os líquidos devem ser apresentados separadamente da bagagem na inspeção por raios X. "Por mais que você tenha um creme ou líquido que já esteja no finalzinho, se a embalagem for maior que 100 ml vai ser obrigada a jogar fora", avisa a influencer.

Em voos nacionais, cada passageiro pode levar até 5 litros em recipientes de até 1 litro. Bebidas alcoólicas com teor alcoólico de até 24% não têm restrições.

Orientações respeitadas, Mary diz que a melhor maneira de acondicionar líquidos para evitar vazamentos —algo que pode azedar o início da viagem— é lacrar as tampas dos frascos com fita adesiva ou usando um lacre de silicone ou plástico. "Algumas pessoas usam bexiga de festa e cortam a boca para envolver as tampas", conta.

Além disso, vale colocar todos os seus líquidos em um saquinho ziplock transparente de 20 cm x 20 cm, pois além de alguns países pedirem isso como requerimento, também evita que possíveis vazamentos afetem o resto da mala.

Cuidados com os medicamentos

A ANAC permite o transporte de medicamentos na bagagem de mão, desde que sejam seguidas algumas regras: