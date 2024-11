Histórias do Mar: leia capítulo inédito do novo livro de colunista do UOL

Apesar do clima inclemente, aqueles sentineleses, cerca de 50 homens, pareciam determinados a avançar com suas canoas até o grande navio encalhado a pouca distância da praia, no qual três dezenas de homens viviam a angústia de um pré-ataque primitivo.

Por sorte, foi o próprio mau tempo que impediu que o grupo conseguisse o seu intento: grandes ondas que quebravam na praia, consequência da tempestade reinante, impediram que as canoas fossem lançadas ao mar, e os ventos fortes desviaram as flechas, que, ainda assim, eles dispararam contra o navio, da própria areia.

Rapidamente, a notícia de que um navio de aço estava sendo atacado com flechas e risco real para os seus ocupantes, virou manchete no mundo inteiro, o que pressionou o governo da Índia, a quem pertence as Ilhas Andaman (embora isso não se aplique a Ilha Sentinela do Norte, cuja posse legal é dos sentineleses), a fazer algo efetivo para ajudar aqueles apavorados marinheiros.

A primeira tentativa, por mar, foi frustrada: um bote inflável lançado por um navio da Marinha indiana próximo ao Primrose, com o intuito de resgatar os tripulantes do navio, quase virou nas ondas e a operação teve que ser suspensa, antes que a quantidade de vítimas à mercê dos belicosos habitantes daquela ilha aumentasse ainda mais.

Já a segunda tentativa, pelo ar, foi bem-sucedida.

Um ex-aviador americano da Guerra do Vietnã, que morava na capital das Ilhas Andaman, se ofereceu como voluntário para pilotar um helicóptero e pousar a aeronave no acanhado convés do navio, o que fez com extrema habilidade, apesar das flechadas que os sentineleses disparavam da praia.