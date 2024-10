Perfume de CR7 tem nota de 'tempero de feijão' e faz sucesso em Portugal

A ideia de Pierre foi a escolhida pela empresa de CR7 para o desenvolvimento da fragrância. "É um perfume muito fresco e aromático, com uma pitada de especiarias", diz o perfumista. O louro divide suas notas com patchouli e sálvia-esclareia, uma erva de folhas roxas.

"Alguns meses depois do perfume estar pronto, me perguntaram se eu queria ir a Portugal conversar um pouco com Cristiano", conta Pierre. Ele confessa que não ficou nervoso com a possibilidade de encontrar o jogador, porque falar e expressar suas ideias é parte de seu trabalho. Seu pai, por outro lado, estava em êxtase com o encontro.

Me tornei uma estrela lá em casa. Meu pai nunca ligou para a minha profissão, de repente, estava contando para os amigos que eu ia para Portugal conhecer o Cristiano Ronaldo, Pierre Gueros

A conversa durou cerca de 15 minutos, mas deixou boas impressões. "Ele foi muito legal, disse que tinha gostado bastante do perfume e almoçou com todos os presentes. Já interagi com celebridades que não foram legais, mas ele é muito simpático e profissional", diz.

