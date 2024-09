Problemas renais em gatos são comuns. Veja cuidados

O ideal é que os gatos tomem pelo menos 50ml de água por quilo todos os dias. Então, se o seu gatinho pesa 4kg, ele deve tomar 200ml, o equivalente a 1 copo de requeijão. Mas atenção, uma sede fora do comum pode ser sinal de desidratação, como explica a médica-veterinária: "buscar muita água não é o normal para os gatos e fazer xixi em grandes volumes também não. Isso pode estar associado a problemas renais ou endócrinos".

No início, o gatinho Luke resistiu à alimentação úmida, mas hoje já faz parte da rotina Imagem: Acervo pessoal

É importante observar se eles estão realmente se hidratando. Os gatinhos Luke e Mika, por exemplo, tiveram doenças renais, com um ano de diferença, e precisaram de atendimento médico. "Na minha cabeça, eles tomavam muita água. O Luke ficava o tempo todo implorando para abrir a torneira, já a Mika, eu via que ela bebia do potinho, mas aparentemente não era o bastante", conta a tutora Maria Gabriela, de Alvorada (TO).

Fique atento a outros sinais de alerta. A descoberta da doença de Luke aconteceu no veterinário, após uma consulta para investigar o emagrecimento repentino do gatinho. Já o adoecimento de Mika foi no começo deste ano, quando, de um dia para o outro, ela ficou amuada, sem conseguir usar a caixinha de areia. O grande sinal de alerta foi quando ela se deitou lá - um comportamento preocupante para os felinos.

Há quatro tipos de doenças renais mais comuns. No veterinário, Maria Gabriela descobriu que Luke é um gatinho com problemas crônicos nos rins, porém está estável, enquanto Mika teve um quadro mais grave com entupimento e rompimento da uretra, inclusive precisando operar. Junto com infecções no trato urinário e pedra nos rins, esses são os problemas renais mais comuns entre os felinos.

Use truques para incentivá-los a beberem mais água. Para garantir que os bichanos estejam sempre hidratados e saudáveis, os tutores podem adotar algumas estratégias para que bebam mais água, como explica Márcio Bernstein, veterinário especialista em doenças renais. "Colocar vários potinhos de água espalhados pela casa é uma forma de deixá-los mais interessados. Dê preferência àqueles que mantêm a água circulando, porque os gatos não gostam de água parada", afirma.