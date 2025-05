Erva-de-gato afeta o comportamento dos felinos: como usá-la com segurança

Espalhar a erva em cobertores, caixas de transporte ou áreas de descanso pode facilitar a adaptação a novos espaços e tornar deslocamentos menos traumáticos para o pet.

Como oferecer a erva com segurança

Existem várias formas de apresentar a erva-de-gato ao felino: fresca, seca, em spray ou embutida em brinquedos. Todas são seguras, desde que utilizadas com moderação.

A recomendação da ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) é oferecer pequenas doses e sempre observar a reação do animal.

O uso excessivo pode levar à dessensibilização — ou seja, o gato pode parar de reagir com o tempo. Para evitar isso, o ideal é limitar o contato a uma ou duas vezes por semana e deixar o felino escolher se deseja ou não interagir com o material.