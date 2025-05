Por que cachorro abana o rabo? Nem sempre é para demonstrar felicidade

Um estudo publicado na Current Biology (2007), conduzido por pesquisadores da Universidade de Trento, na Itália, observou que cães tendem a abanar o rabo mais para a direita ao ver algo que gostam e mais para a esquerda diante de algo que os deixa apreensivos. Esse tipo de assimetria motora é mais uma indicação de como a cauda pode ser interpretado como reflexo do estado emocional.

Contexto, clima e saúde também influenciam

A linguagem corporal dos cães não deve ser interpretada isoladamente. O ambiente em que o animal está inserido, sua saúde física e até as condições do clima interferem em como ele se expressa. Um cão desconfortável com o calor, por exemplo, pode aparentar desânimo, ainda que esteja em um momento feliz. O mesmo vale para situações de estresse, como visitas a lugares desconhecidos ou presença de estranhos.

Por isso, é importante observar o conjunto de sinais que o animal emite — desde as orelhas até a postura do corpo. E, se persistirem dúvidas sobre o comportamento do pet, a melhor escolha é sempre procurar orientação de um veterinário especializado em comportamento animal.