Companhia, afeto e menos solidão: as melhores raças de cão para idosos

Conviver com um cachorro pode trazer diversos benefícios para a saúde física e emocional de uma pessoa idosa. Além de companhia e afeto, o pet estimula a movimentação do tutor, melhora a rotina e pode até reduzir sintomas de depressão ou ansiedade. Mas, para que essa relação seja harmônica e duradoura, é fundamental escolher uma raça que combine com o estilo de vida do tutor.

Raças mais calmas, de porte pequeno a médio e com temperamento dócil tendem a ser as mais indicadas para quem está na terceira idade. Cães que latem pouco, não exigem muita atividade física e são fáceis de adestrar facilitam o dia a dia e evitam sobrecargas desnecessárias.

É importante considerar, também, o nível de energia do animal, as necessidades de tosa, cuidados de saúde e o espaço disponível na casa. A seguir, confira as 10 raças mais indicadas para idosos com base em diretrizes da American Kennel Club (AKC), clube de registro genealógico de cães de raça pura.