Não é só o mar azul-turquesa: naufrágio e máfia fazem a fama de praia grega

Segundo as autoridades de turismo da Grécia, o dono do Panagiotis era Haris Kompotheklas, conhecido contrabandista que utilizava a embarcação para levar cigarros de portos na antiga Iugoslávia (composta pelos atuais territórios da Bósnia e Herzegovina, Croácia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia e Eslovênia) e na Albânia com destino à Itália.

Além da tripulação grega, o Panagiotis ainda levava dois contrabandistas italianos a bordo. Em uma de suas viagens, o capitão e os marinheiros teriam feito os criminosos de reféns para eles mesmos negociarem a mercadoria — mas as inesperadas más condições meteorológicas os levou a optar por uma parada na até então baía de Agios Georgios (o nome atual da praia é derivado do destino do navio, já que "navagio" quer dizer "naufrágio em grego).

Imagem: SHansche/Getty Images/iStockphoto

Uma vez ancorados, de maneira violenta, os tripulantes tentaram desembarcar a mercadoria, mas parte dela foi levada pelas águas. O capitão então decidiu abandonar o navio e libertar os italianos. No dia seguinte, os moradores locais teriam encontrado pacotes bem embalados de cigarros boiando nas águas e começaram a escondê-los pelos vilarejo.

A notícia então chegou às autoridades, que prendeu o capitão e os tripulantes do abandonado Panagiotis, que seriam mais tarde condenados pelo contrabando. A mercadoria recuperada foi leiloada e os italianos deportados ao seu país de origem, ainda segundo o Visit Greece. Contudo, esta não é a única prodigiosa história — ou seria lenda? — envolvendo o navio.