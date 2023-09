Nem gás, nem lenha: restaurante no Chile prepara a comida com calor do sol

Além do jeito único de cozinhar ao ar livre, o restaurante também utiliza ingredientes que são todos plantados, colhidos e produzidos no local, que conta com horta orgânica e receitas próprias. A característica da casa é servir uma comida caseira com produtos da região, que incluem carne de cabrito e queijo de cabra.

Como tudo começou?

Parabólicas refletem os raios solares para o fundo das panelas, levando a uma temperatura de até 180 graus Imagem: Priscila Carvalho

A ideia da cozinha solar veio no âmbito de um projeto social idealizado por pesquisadores do Instituto de Nutrição e Tecnologia Alimentar da Universidade do Chile. No início dos anos 1990, os especialistas viram que a região do Vale do Elqui podia ser melhor aproveitada e a oferta de uma fonte de energia gratuita poderia ser importante aliada no combate à pobreza do local.

O Elqui tem clima árido e quase não chove por lá ao longo do ano, condições que são bastante favoráveis para essa forma de cozinhar utilizando somente o calor do sol.

Naquela época, muitas famílias viviam da agricultura e a região era muito pobre. O projeto também considerou o aspecto da sustentabilidade, já que muitos precisavam cortar árvores para obter lenha para cozinhar.