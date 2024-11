Nesta semana, uma campanha de uma marca de roupas nas redes sociais causou polêmica — como é comum em tudo que acontece na internet. Vestidos com peças da marca, a atriz Bruna Marquezine e o chef pâtissier superstar Cédric Grolet preparam juntos uma versão de chocotone em um vídeo que emula as gravações famosas nos perfis dele com distintas celebridades. Bruna foi a Paris visitar a cozinha de Grolet e aparece "metendo a mão na massa" com ele para fazer uma versão trompe l'oeil da receita. Ou seja, um chocotone que parece chocotone, mas é, na verdade, um bolo com recheios e camadas.