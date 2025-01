Nos últimos dez anos, o japonês Gotaro Haruma tem feito coisas que bem poucos aventureiros fariam. Já cruzou o deserto egípcio em cima de um camelo, viveu um tempo com pigmeus nas florestas africanas, atravessou a cavalo o Quirguistão, na Ásia, velejou ao redor de todo o Japão, atravessou a pé parte da congelante Lapônia, dormindo sobre a neve, e no extremo oposto, cruzou, também a pé, o temido Vale da Morte, no oeste dos Estados Unidos, um dos lugares mais quentes do mundo, onde as temperaturas podem passar dos 50 graus centigrados - e no qual quase morreu de insolação.