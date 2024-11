Como saber se o vinho passou por barrica

Imagem: Porto a Porto

Entre outros resultados aportados pela barrica, os taninos deixavam de ser ásperos e o vinho se tornava mais macio e mais fácil de beber. Os motivos dessa transformação ficaram mais claros apenas nas últimas décadas.

Segundo estudiosos, a principal reação que ocorre é uma lenta transferência de oxigênio entre as tábuas do barril que ajuda os elementos da bebida a se combinarem melhor, tornando o vinho mais redondo, equilibrado.

O que a madeira acrescenta ao vinho?

Imagem: Porto a Porto



A substância mais famosa é o tanino. Esse polifenol não é contido apenas no caule, casca e semente da uva, mas também no carvalho. Baunilha, tabaco, café, manteiga, caramelo, especiarias como pimenta-do-reino, açúcar e coco queimados estão entre principais aromas e sabores que o carvalho pode acrescentar ao vinho.

Das cerca de 400 espécies de carvalho existentes no mundo, apenas três são usadas para produzir barricas: duas são europeias e uma americana - e transferem sabores muito diferentes. O americano é mais pronunciado e abaunilhado, enquanto o europeu é mais sutil. Nenhum dos dois é melhor que o outro, apenas o resultado é diferente.

Depois de dois ou três usos, porém, as barricas se esgotam e deixam de transferir suas propriedades, mas sua vida útil é estendida ao serem empregadas para amadurecer vinhos fortificados e destilados.

Vinhos que podem envelhecer em barrica