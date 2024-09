Conegliano, de Gabi, é campeão da Supercopa da Itália

Gabi Guimarães foi destaque no momento mais decisivo do jogo. A ponteira e capitã da Seleção Feminina de vôlei não fazia uma boa partida e sofreu para ajustar sua recepção até o tie-break. No último, melhorou sua performance e foi fundamental no ataque para garantir a vitória ao Conegliano.

No total, Gabi anotou 16 pontos na partida. Apesar com o vice-campeonato da Supercopa da Itália, Myriam Sylla terminou como a maior pontuadora do jogo, marcando 24 pontos. Do lado do Conegliano, a sueca Isabelle Haak fez 20 pontos.