Brasileiros avançam em Antofagasta e em Charleston

Quem também avançou às quartas foi a dupla Gustavo Heide e João Lucas Reis que, no processo, eliminaram seus compatriotas Luís Britto e Paulo André Saraiva. Os vencedores chegaram a estar perdendo por 3 a 1, mas conseguiram a virada e venceram o primeiro set por 7 a 5. No segundo período, Heide e Reis não ficaram atrás do placar um segundo sequer e venceram por 6 a 2. Por ironia do destino, os adversários dos tenistas nas quartas serão Orlando Luz e Marcelo Zormann.

Já Mateus Alves formou a dupla com o chileno Matías Soto. Juntos, eles venceram uma partida difícil contra o argentino Facundo Mena e o urguaio Franco Roncadelli. Assim, as parciais do jogo Foram de 7/6 [5], 4/6 e 10/5.

Quem também venceu, mas de forma mais discreta, foram os brasileiros Victor e Breno Braga. Os tenistas contaram com um W.O para eliminar os bolivianos Hugo e Merkel Dellien.

ELIMINADOS

Karue Sell foi o único brazuca a disputar o individual do Challenger de Antofagasta. O catarinense perdeu para o holandês Jesper de Jong, por 2 a 0, com um duplo 3/6. Apesar da partida ter durado mais de uma hora e meia, Karue não conseguiu ficar à frente do placar em nenhum momento.

O primeiro brasileiro a perder nas duplas em Antofagasta foi Felipe Meligeni. O paulista fez dupla com o americano Anders Matta. Os tenistas iriam enfrentar o argentino Luciano Ambrogi e o chileno Benjamin Zuniga ontem (24), mas a partida teve que ser adiada. Hoje, então, Meligeni/Matta foram eliminados por W.O.