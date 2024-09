Fábio Vasconcelos deixa seleção de futebol de cegos

A seleção brasileira de futebol de cegos terá uma grande mudança para o ciclo dos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. Fábio Vaconcelos deixou o cargo de técnico do selecionado nacional, após a conquista da medalha de bronze em Paris-2024. O paraibano segue trabalhando na Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), mas na função de coordenador técnico, azendo a ponte entre diretoria e comissões técnicas e atletas das Seleções de futebol de cegos, goalball e judô paralímpico.

"Eu tinha uma dúvida, se iria até o fim do ciclo de 2024 ou 2028. Sabia que estava próximo de parar. Na minha concepção, agora de técnico e também quando jogava, são ciclos, né, com início, meio e fim. Temos de saber a hora de parar. Quando recebi o convite para assumir a coordenação, analisei e topei, porque já estava querendo novos desafios também", explicou Fábio Vasconcelos.

O paraibano trabalha há mais de 20 anos com o futebol de cegos. Ele assumiu o comando da seleção brasileira na década passada, com seu primeiro grande evento sendo os Jogos Paralímpicos Rio-2016. Com Fábio Vasconcelos no comando, o Brasil ganhou dois ouros e um bronze em Paralimpíadas e na Copa do Mundo, três ouros nos Jogos Parapan-americanos, dois títulos e dois vice-campeonatos da Copa América de futebol de cegos, além de dois ouros e um bronze no Grand Prix da IBSA, a federação internacional que rege a modalidade.