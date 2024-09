Lauro Chaman ganha 20ª medalha mundial da carreira

Na manhã desta segunda-feira (23), o Brasil ganhou sua primeira medalha no Mundial paraciclismo estrada em Zurique, na Suíça. Lauro Chaman, maior nome da história brasileira na modalidade garantiu sua vigésima medalha em Mundiais, somando estrada e pista. Ele terminou em segundo lugar na disputa do contrarrelógio da classe C5, ficando atrás apenas do holandês Daniel Abraham, atual campeão paralímpico da prova.

Na disputa do contrarrelógio em Zurique, os atletas percorreram uma distância de 29,9km. Lauro Chaman fez um bom início de prova, conseguindo o melhor tempo na parcial inicial após 10,4km de prova. Ao final, o brasileiro terminou com um tempo de 40min40s33. O holandês Daniel Abraham, atual bicampeão paralímpico da prova, fez as melhores parciais nos últimos dois terços da prova e concluiu a distância em 40mins35s90 para levar o seu sexto título mundial. Assim, Lauro terminou com a medalha de prata, menos de cinco segundos atrás do campeão. O bronze ficou com Yehor Dementev, da Ucrânia, com um tempo de 41min04s31.

A prata em Zurique é a 20ª medalha de Lauro Chaman em Campeonatos Mundiais. No paraciclismo estrada, o paulista agora tem dois ouros, quatro pratas e três bronzes. Já em mundiais de paraciclismo pista, Lauro tem um ouro, quatro pratas e seis bronzes em sua carreira. Lembrando que ele ainda disputa a prova de resistência no Mundial de Zurique, podendo aumentar o seu rol de medalhas.