José Pereira é o único brasileiro com vitória no Chile

Nesta segunda-feira (23), cinco brasileiros entraram em quadra pelo Challenger de Antofagasta, no Chile. No qualifying, a única vitória veio com José Pereira, que derrotou o argentino Guido Justo por 6/3 e 6/1. Mas na chave principal, João Lucas Reis e Daniel Dutra Silva perderam em suas estreias no evento.

José Pereira iniciou sua jornada no qualifying com uma vitória sobre o chileno Benjamin Zuniga. O dono da casa não foi páreo para o brasileiro que ganhou o confronto em sets diretos por 6/1 e 6/2. Em seguida, José Pereira enfrentou Guido Justo, da Argentina. Mais uma vitória por 2 a 0, dessa vez com parciais de 6/3 e 6/1. Dessa forma, Zé garantiu uma vaga na chave principal do torneio.

Wilson Leite e Marcelo Zormann também jogaram na rodada final do qualifying. Zormann precisou se retirar da partida contra o argentino Valerio Aboian ainda no primeiro set após seis games disputados. Leite entrou em quadra em seguida e perdeu o seu confronto contra o argentino Tomás Farjat por 2 a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.