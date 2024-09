Andreza Lima rompe tendão e se despede da temporada

Mais uma ausência para a competição feminina do Brasileiro de Ginástica Artística de João Pessoa. Nesta sexta-feira (20), a ginasta Andreza Lima, do Grêmio Náutico União-RS, comunicou que sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles e não vai competir mais neste ano. O tempo de recuperação para este tipo de lesão ocorre entre oito e 10 meses.

Nesta tarde, Andreza apareceu no Ginásio Ronaldão, em João Pessoa, de muleta e com o tornozelo enfaixado. Apesar do semblante cabisbaixo, a atleta parou para atender pedidos de fãs. Além disso, ela ainda chegou a conversar com Henrique Motta, diretor esportivo da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), e acabou caindo em lágrimas.

Com apenas 17 anos de idade, Andreza Lima surge como uma das promessas para próxima geração da ginástica artística feminina. Inclusive, a jovem paraense faz parte da seleção feminina reserva e esteve junto com a equipe principal na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.