Chicago Sky perde e fica fora dos playoffs da WNBA

Não teremos Kamilla Cardoso nos playoffs em sua primeira temporada da WNBA. Nesta quinta-feira (19), a brasileira viu o Chicago Sky perder para o Connecticut Sun por 87 a 54 e ficar fora da segunda fase da liga. A jovem pivô não teve minutos em quadra devido a uma lesão no ombro, a segunda deste tipo nesta temporada.

Com a derrota, o Chicago Sky fechou a primeira fase na 10ª colocação, com 13 vitórias e 27 derrotas. A equipe enfrentou oscilações durante o ano, mas conseguiu se recuperar para se colocar na briga pela última vaga aos playoffs na reta final. No entanto, o Sky perdeu os quatro jogos restantes e encerrou a temporada mais cedo.