Brasil abre Mundial Sub-18 de judô com duas pratas

O primeiro dia de competições no Mundial Sub-18 de judô começou com dois brasileiros no pódio. Nesta quarta-feira (28), Juliana Yamasaki e Yuri Pereira conquistaram a medalha de prata de suas respectivas categorias. O torneio acontece e Lima, no Peru, e vai até o dia 1º de semtembro. Ao todo, o Brasil contará com a participação de 21 atletas, cinco deles lutaram hoje.

Cabeça de chave número 3 do Peso Superligeiro (-50kg), o jovem de apenas 15 anos, Yuri Pereira foi o primeiro atleta do país a levar uma medalha no torneio. O brasileiro começou a sua trajetória avançando diretamente à segunda rodada da categoria. Então, na primeira luta, venceu o indiano Saiyam Choudhary por Ipon, após o adversário sofrer uma punição de Hanso-Kumake.

Em seguida, Yuri derrotou o cazaque Arsen Yelemes por 2 a 0, com dois Waza-ari. Na semifinal, o brasileiro venceu outro atleta do Cazaquistão, Rassulkhan Gabit. A vitória veio por 1 a 0, também com um Waza-ari. Assim, o jovem judoca garantiu a medalha no torneio, restando apenas saber a cor. Na grande final, então, ele enfrentou o russo Aleksei Toptygin. No entanto, sofreu a derrota por 1 a 0 (Waza-ari) e ficou com a prata.