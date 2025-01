Casares encara protesto em reunião e desconfiança sobre metas fiscais planejadas pelo São Paulo

Ainda que tenha contratado nomes como Oscar e Wendell, um dos principais movimentos da janela de transferências do São Paulo foram os cortes na folha salarial, com vendas, empréstimos e dispensa de jogadores. Tudo para se adequar a um teto de gastos e terminar o ano de 2025 com superávit, como é exigido pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) que amortiza a dívida financeira do clube. Por outro lado, parte do conselho deliberativo vê com desconfiança o planejamento financeiro da direção. O São Paulo não comenta a situação oficialmente.

O presidente Julio Casares teve uma reunião com os conselheiros no MorumBis, no começo da noite desta terça-feira, justamente para discutir sobre o fundo. A pauta também incluía a reforma do estádio e o possível negócio que compartilharia com o investidor grego Evangelos Marinakis o faturamento a partir da venda de jovens revelados no Centro de Formação de Atletas Cotia. Do lado de fora, um grupo de torcedores se reuniu em protesto contra a direção, cobrando mais transparência.

"Realizamos uma ótima reunião do conselho deliberativo. Muito obrigado pelo amplo apoio recebido pela grande maioria dos conselheiros. Esclarecer, realizar e avançar!", publicou Casares, em seu Instagram.