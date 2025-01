Ponte Preta aguarda avaliação do departamento médico para escalar quarteto contra o Corinthians

A Ponte Preta aguarda a avaliação do departamento médico para definir se poderá contar com o lateral Maguinho, os volantes Rodrigo Souza e Jhonny, além do atacante Jean Dias, para o confronto com o Corinthians, nesta quarta-feira, às 19h45, no Estádio Moisés Lucarelli, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Maguinho e Jean Dias deixaram o campo com dores durante o intervalo do empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira, no sábado, em Campinas. A expectativa é que ambos sejam preservados, uma vez que a dupla atuou em todos os jogos do clube até agora.

Já Jhonny e Rodrigo Souza ainda não estrearam nesta temporada. A comissão técnica da Ponte Preta tem feito um trabalho especial para que ambos estejam em condições ideais para a primeira partida com a camisa alvinegra.