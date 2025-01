Polícia investiga ameaças a árbitro inglês que expulsou jogador do Arsenal no sábado

A decisão mais controversa de Oliver na partida de sábado, na casa do Wolverhampton, foi dar um cartão vermelho direto para o lateral-esquerdo Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, por uma falta cometida fora da área. A expulsão, nos instantes finais do primeiro tempo, foi confirmada pelo árbitro assistente de vídeo.

A exclusão, que causará uma suspensão de três jogos para Lewis-Skelly, gerou irritação por parte do técnico do Arsenal, Mikel Arteta. Ao fim da partida, o treinador afirmou que estava "absolutamente furioso" com a decisão da arbitragem. O Wolverhampton também sofreu uma expulsão no segundo tempo.

Mesmo com um a menos desde o fim do primeiro tempo, o time visitante buscou a vitória, por 1 a 0, e se manteve na briga pelo título do Campeonato Inglês - é o vice-líder, com 47 pontos, contra 53 do líder Liverpool.