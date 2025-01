Inter de Milão goleia o frágil Lecce e pressiona o líder Napoli

Diante de um adversário tecnicamente inferior, que luta contra o rebaixamento, a embalada Inter de Milão não encontrou dificuldades para golear o Lecce por 4 a 0, no estádio Via del Mare, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, ampliando sua série invicta para 16 partidas na competição, sendo 13 triunfos.

Com o resultado, o vice-líder do Italiano chegou a 50 pontos e volta a ficar a apenas três pontos do Napoli, com uma partida a menos do que o líder. O Lecce, por sua, soma apenas 20, próximo à zona de rebaixamento.

Com a bola rolando, bastaram 6 minutos para que Frattesi inaugurasse o placar para os visitantes, tocando a bola para a meta vazia após receber o passe de Marcus Thuram. Carlos Augusto, ex-lateral do Corinthians, balançou a rede aos 25 minutos, mas teve o tento anulado após revisão do VAR. Coube a Lautaro Martínez, aos 39, ampliar a vantagem com um potente chute de fora da área.