Palmeiras recebe Novorizontino em 'nova Arena Barueri' mirando emendar vitórias

Mesmo com o tropeço diante do Noroeste, na segunda rodada, o Palmeiras se recompôs e, ao vencer o Santos de virada nos minutos finais, manteve posição tranquila no Grupo D. O histórico contra o Novorizontino joga a favor para que o clube alviverde consiga emendar uma sequência de vitórias.

A equipe está invicta há 17 partidas contra o time de Novo Horizonte. A última derrota foi em 1991, quando o técnico palmeirense era Nelsinho Baptista, pai do atual treinador do rival, Eduardo Baptista. O duelo mais recente foi a semifinal do Paulistão 2024, com vitória do time alviverde por 1 a 0, com gol de Endrick.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti e Naves; Mayke, Maurício, Aníbal Moreno e Caio Paulista; Facundo Torres, Thalys e Luighi. Técnico: Abel Ferreira.

NOVORIZONTINO - Jordi; Renato Palm, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Willian Farias e Waguininho; Marlon, Pablo Dyego e Pedro Balotelli. Técnico: Eduardo Baptista.