Clássico entre Coritiba e Athletico-PR tem caso de racismo e pancadaria dentro e fora de campo

Coritiba e Athletico Paranaense fizeram neste sábado um clássico tenso e marcado por agressões físicas, um caso de racismo, uma expulsão para cada equipe e diversos cartões amarelos. O ápice da violência no estádio Couto Pereira, em jogo do Campeonato Paranaense, aconteceu ao final da partida, quando os jogadores de ambos os times trocaram socos no gramado e o transformaram em um campo de guerra. A polícia teve que entrar para intervir e dispersar a briga.

O clima pesado começou quando o zagueiro Léo Pelé, do time rubro-negro, foi expulso logo aos 27 minutos do primeiro tempo ao receber o segundo cartão amarelo por um contato com Lucas Ronier. Quando estava saindo de campo, foi hostilizado por um torcedor com insultos racistas. O vídeo captou as declarações discriminatórias e foi parar nas redes sociais, revoltando a internet. No fim do jogo, pouco após a expulsão de Felipe Guimarães, do Coritiba, a confusão se instaurou.

A briga em si não parece ter tido relação com o caso de racismo, já que partiu de uma pessoa da arquibancada, e não dos jogadores no campo. O tumulto se alastrou quando Mycael, goleiro do Athletico, e Filipe Machado, volante do Coritiba, trocaram agressões em uma das grande áreas. Enquanto alguns atletas tentavam apartar, outros, mais enfurecidos, continuaram a partir para cima uns dos outros.