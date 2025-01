Grêmio inicia busca pelo octacampeonato gaúcho com empate sem gols diante do Brasil em Pelotas

O Grêmio iniciou a era Gustavo Quinteros com empate sem gols diante do Brasil, em Pelotas. De olho no oitavo título seguido do Campeonato Gaúcho, o estreante treinador colocou suas principais peças em campo, mas ainda carente de ritmo de jogo, a equipe não foi capaz de superar a defesa de um oponente do qual não é derrotado há 10 anos.

Com Braithwaite e Aravena sem pontaria e com Pavon apagado, o Grêmio lamentou largar na competição desperdiçando pontos diante de um "freguês". Desde 2015 que o Brasil não sente o gosto da vitória diante do adversário. Ao menos não perdeu. Agora são quatro empates e 10 derrotas do time xavante no jejum de uma década.

Tropeçar não estava nos planos do Grêmio. O novo regulamento do Gaúcho prevê jogos dos times de um grupo apenas com rivais das outras duas chaves - serão oito rodadas. E nenhum integrante da chave A, na qual figura o Grêmio, venceu na jornada: Guarany e São José também empataram e o Avenida acabou superado pelo São Luiz. Os três líderes vão às semifinais, mais o melhor segundo.