Manchester City feminino contrata sua primeira jogadora brasileira

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira a contratação de Kerolin, atacante da seleção brasileira, de 25 anos. A ex-jogador do North Carolina Courage, dos Estados Unidos, assinou contrato com a equipe inglesa por três temporadas e meia.

Kerolin, que vai vestir a camisa número 14, será a primeira brasileira a defender a equipe feminina do City. Ela é ainda o terceiro reforço do time neste início de ano, junto com a meio-campista norte-americana Rebecca Knaak e a meia japonesa Aemu Oyama.

"Estou muito animada por estar aqui. Acho que havia muitos motivos pelos quais escolhi o City e um deles foi jogar na Liga dos Campeões", disse a brasileira ao site oficial do City. "Acho que as jogadoras (na liga inglesa, a WSL) são muito técnicas. Quero melhorar, aprender coisas diferentes e vir aqui para ser desafiada. Também jogar contra as defensoras que jogarão na próxima Copa do Mundo no Brasil, em 2027."