Flamengo faz contra o Bangu o duelo dos 'lanternas' pelo Campeonato Carioca

Atual campeão carioca, o Flamengo teve um início muito ruim nesta temporada. A expectativa era de que os jovens da base pudessem dar conta do recado nas primeiras rodadas, como em 2024. Mas isso não aconteceu. Ainda sem vencer, com um empate e duas derrotas, o rubro-negro quer conquistar sua primeira vitória diante do Bangu, nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela quarta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do estadual.

Na última rodada, no Castelão, o Flamengo foi superado pelo Nova Iguaçu, por 2 a 1, e soma apenas um ponto. Esta é também a pontuação do seu adversário, que vem de derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda. Este será, portanto, o confronto dos lanternas.

Depois de realizar a pré-temporada nos Estados Unidos, o elenco principal já está de volta ao Rio de Janeiro, mas a expectativa é de que os atletas entrem em campo apenas na quinta rodada. Portanto, o clube seguirá sendo representado por um grupo alternativo, sob o comando de Cléber dos Santos, técnico do sub-20.