Juninho rejeita comparações, mas exibe confiança em apresentação no Flamengo: 'Sou capacitado'

Contratado do Qarabag, do Azerbaijão, para substituir o ídolo Gabigol e suprir a ausência do lesionado Pedro, que só deverá voltar aos gramados a partir de junho, o atacante Juninho foi apresentado nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, onde recebeu a camisa 23 do diretor de futebol José Boto.

Apesar da responsabilidade de ocupar o espaço de dois jogadores de peso, Juninho mostrou humildade. "Sou apenas mais um trabalhador para ajudar a minha equipe. Encaro isso como um grande desafio na minha vida. Estou aqui para ajudar o Flamengo. Não tem jogador maior do que o Flamengo. Dentro ou fora do campo, seja na função que for", disse Juninho, elogiando os artilheiros.

"Eu respeito e admiro o Pedro. Ele é o (camisa) 9 da nossa seleção para mim. Eu quero estar aqui pelo menos para ajudar. Do Gabigol, não tenho o que falar. Tenho muito respeito por ele, deixou um legado no clube que é difícil de apagar."