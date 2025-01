São Bernardo bate Red Bull Bragantino de virada e mantém 100% no Paulistão

Em jogo movimentado de cinco gols, o São Bernardo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2 neste domingo pela segunda rodada do Paulistão. Fabrício Daniel foi o destaque com dois gols em partida realizada no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Com o resultado, o São Bernardo segue 100%, já que vinha de vitória na estreia diante do Água Santa, por 2 a 1. Assim, tem seis pontos e lidera o Grupo D, que ainda conta com Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube.

Já o Red Bull Bragantino segue sem pontuar, pois também perdeu na estreia para o Corinthians, por 2 a 1. Com isso, amarga a lanterna (4º) do Grupo B, que conta com Guarani, Santos e Portuguesa.