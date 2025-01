Raphinha revela ajuda psicológica e diz estar vivendo o melhor momento da carreira no Barcelona

O atacante ainda contou que se inspirou em ídolos brasileiros para continuar sua trajetória no futebol profissional. "Lembro-me de ter visto grandes ídolos brasileiros. Ver o que eles faziam no campo era espetacular. Foi uma motivação para eu perseguir meu sonho."

Sem Raphinha, o Barcelona empatou com o Getafe por 1 a 1, neste sábado, fora de casa. O time catalão ocupa a terceira posição no Campeonato Espanhol, com 39 pontos, atrás do Real Madrid (46) e do Atlético de Madrid (44).

O Barcelona volta a campo nesta terça-feira, às 17h, diante do Benfica, no estádio da Luz, pela Liga dos Campeões. O time catalão é o vice-líder, com 15 pontos, três a menos do que o Liverpool.