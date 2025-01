Lucas Moraes encerra participação com vitória na última etapa do Rali Dakar; Al Rajhi é campeão

Lucas Moraes encerrou sua trajetória no Dakar 2025 com uma vitória na 12ª e última etapa da competição, que foi disputada nesta sexta-feira, no deserto Empty Quarter, na Arábia Saudita. Ao lado do navegador espanhol Armand Monleón, ele obteve o segundo triunfo nesta edição da prova.

Apesar do bom desempenho, o piloto brasileiro e seu parceiro terminaram na 14ª posição geral devido aos problemas mecânicos enfrentados durante a participação na sexta etapa, realizada no deserto saudita.

O vencedor da 47ª edição do Dakar na classificação geral foi o saudita Yazeed Al Rajhi, que competiu com o navegador alemão Timo Gottschalk. Este foi o primeiro título de Yazeed no Dakar, no qual estreou em 2015. Sua regularidade e o menor índice de problemas, inclusive com o carro, garantiram o título, que foi conquistado por apenas 3min57s de vantagem sobre a dupla segunda colocada (os sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings).