Time de John Textor dá vexame e cai para clube da 5ª divisão na França

O início do ano não está sendo bom para John Textor. Um do times do empresário norte-americano, o Lyon, fracassou nesta quarta-feira e foi eliminado precocemente da Copa da França. Após empate no tempo normal em 2 a 2, a equipe caiu nos pênaltis, por 4 a 2, para o modesto Bourgoin-Jallieu, que disputa a Quinta Divisão do futebol francês.

A cidade de Bourgoin-Jallieu tem somente 30 mil moradores, aproximadamente. O Estádio Pierre Rajon, que abrigou o duelo de hoje pelas oitavas de final da Copa da França, pode receber até 10 mil torcedores. Com o palco lotado, os donos da casa inauguraram o marcador com o artilheiro da noite, Mehdi Moujetzky, aos 20 minutos do primeiro tempo.

O Lyon mostrou poder de reação e buscou a virada. Matic empatou ainda na etapa inicial e Mikautadze colocou os visitantes em vantagem aos 19 minutos do segundo tempo. Mas não houve muito tempo para comemorações. Moujetzky surgiu novamente para deixar tudo igual.