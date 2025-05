Alison dos Santos vence os 400 m rasos com melhor tempo da carreira em Miami

A principal competição do atletismo mundial em 2025 é o Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro. O tempo de 44.53, feito por Alison dos Santos, também é índice para o Mundial de Tóquio nos 400 m rasos - a marca mínima fixada é 44.85. Alison já tinha também o índice para os 400 m com barreiras com o tempo de 47.26, da medalha de bronze da Olimpíada de Paris (11/08/2024).