Tyson Fury anuncia aposentadoria do boxe após derrotas para Usyk

Em seu vídeo contando sobre a aposentadoria, ele disse ainda que ia "terminar com isso" e que "Dick Turpin usou uma máscara", um ditado que faz referência a um ladrão inglês e comumente usado em acusações de roubo.

Não é a primeira vez que Fury anuncia que se afastará do esporte. Em 2022, após vencer Dillian Whyte pelo cinturão da WBC, o atleta também disse que se aposentaria. "No meu aniversário de 34 anos digo 'bon voyage'", escreveu à época. Pouco tempo depois, no entanto, voltou atrás e continuou a lutar.