Corinthians sofre, mas avança à terceira fase da Copinha; Ituano se garante após 34 pênaltis

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sequência na tarde desta segunda-feira, quando Corinthians, Vasco e Osasco Audax carimbaram seus passaportes à próxima fase e seguem na briga pelo título.

No Bruno José Daniel, em Santo André, o Corinthians se recuperou após ser derrotado pelo time da casa na última rodada da fase de grupos. Contra o Falcon-SE, o time da capital encontrou dificuldades, mas conseguiu superar o adversário por 1 a 0, com gol de Bahia, no fim, e se garantiu na próxima fase para encarar o Vila Nova, que eliminou o próprio Santo André.

Outro time que carimbou seu passaporte foi o Audax. Jogando no estádio José Liberatti, em Osasco, o Osasco Audax fez um jogo disputado com o Votoraty-SP e após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, superou o rival paulista por 4 a 1 nos pênaltis e agora aguarda o duelo entre Novorizontino e Athletico-PR para conhecer seu adversário.