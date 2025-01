Técnico do Tottenham diz que Bentancur fica fora por duas semanas: 'Seguiremos os protocolos'

Na última quarta-feira, após tentar cabecear uma bola, o uruguaio caiu de mau jeito e bateu com a cabeça no chão no duelo com o Liverpool. Os companheiros ficaram apreensivos com o estado do jogador e a partida ficou nove minutos paralisada até que Bentancur fosse retirado de maca. Ele deixou o campo imobilizado e com o auxílio de uma máscara de oxigênio.

Em meio a este problema extracampo, Ange Postecoglou deu seguimento à preparação da equipe, que no domingo enfrenta o Tamworth, em compromisso válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O confronto acontece às 9h30 (horário de Brasília).

"Temos que estar focados na partida para conseguirmos o nosso objetivo. Vai ser um jogo onde o adversário vai estar motivado para tentar nos superar jogando em sua casa", comentou o comandante do Tottenham.