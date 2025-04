Fluminense x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Santos visita o Fluminense, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está em busca de sua primeira vitória desde o retorno à elite do futebol nacional, enquanto o Tricolor das Laranjeiras quer engrenar de vez sob o comando de Renato Gaúcho.

Com necessidade de dar respostas ao seu torcedor, o Santos vive um momento complicado na temporada. Após cair na semifinal do Campeonato Paulista, o Santos voltou à Série A do Brasileirão com o pé esquerdo. Até o momento, a equipe soma uma derrota, por 2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro, e um empate, em 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro.

Pedro Caixinha, treinador do time paulista, vem pressionado para o embate. O português foi vaiado e xingado no empate em 2 a 2 contra o Bahia, no último domingo e precisa de um bom resultado contra os cariocas. As críticas na Vila Belmiro começaram antes mesmo da bola rolar, por conta da escalação.