São Paulo vence Minas, encerra sequência de derrotas e encaminha vaga nos playoffs do NBB

O São Paulo conquistou uma vitória importantíssima neste sábado, ao bater o líder Minas por 71 a 67, no Ginásio do Morumbis, em partida válida pela 33ª rodada do NBB. O resultado encerrou uma sequência de sete derrotas seguidas da equipe paulista e marcou a estreia com o pé direito do técnico Fabrício Fernandes.

Com o triunfo, o São Paulo chega a 12 vitórias em 43 partidas, ocupando a 13ª colocação da tabela e encaminhando sua classificação para os playoffs da temporada 2024/25. Apesar da derrota, o Minas segue isolado na liderança, com 28 vitórias e apenas cinco derrotas.

O Tricolor volta à quadra no próximo sábado (19), às 17h, novamente no Ginásio do MorumBIS, para enfrentar o Brasília na última rodada da primeira fase da competição.