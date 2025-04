Guarulhos volta a perder para o Cruzeiro e se despede da Superliga masculina de vôlei

O Guarulhos fechou a primeira fase na oitava posição e ficou com a última vaga ao mata-mata. O Cruzeiro, líder da parte inicial do campeonato, é o primeiro classificado à semifinal e espera pela definição de seu adversário.

O time mineiro dominou a partida do início ao fim e fechou o primeiro set com nove pontos de diferença. O Guarulhos melhorou na segunda parte do jogo e dificultou a vida do Cruzeiro. No entanto, os paulistas não conseguiram o empate e viram os mineiros abrirem 2 a 0 no placar. A superioridade cruzeirense seguiu no set derradeiro, e os donos da casa saíram de quadra derrotados.