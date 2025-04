Transmissão ao vivo de Vasco x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir

Pela Sul-Americana, no entanto, a equipe carioca venceu o Puerto Cabello por 1 a 0 no meio de semana. Mesmo com a vitória, a torcida vascaína não poupou o técnico Fábio Carille das vaias.

O Sport vai em busca da primeira vitória. O Leão da Ilha recebeu o Palmeiras na rodada passada e perdeu por 2 a 1.

Vasco x Sport -- Brasileirão 2025