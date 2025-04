São Paulo x Cruzeiro: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste domingo, às 17h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Cruzeiro, no Estádio do Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas buscam o primeiro triunfo no torneio, enquanto os mineiros buscam o segundo nesta edição da competição nacional.

O São Paulo chega ao confronto após o empate por 2 a 2 contra o Alianza Lima, em casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com isso, a torcida pressiona Zubeldía. No Brasileirão, foram dois empates, contra Sport e Atlético-MG.

Substituído no intervalo da partida contra o Alianza Lima após sentir um incomodo na coxa esquerda, Arboleda não foi diagnosticado com lesão. No entanto, o defensor deve desfalcar a equipe.