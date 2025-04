Sada Cruzeiro controla as ações e avança para a semifinal

O Sada Cruzeiro é o primeiro semifinalista da Superliga Masculina de vôlei 2024/25. O time mineiro, líder da fase classificatória, impôs o seu favoritismo diante do oitavo colocado, o Vedacit Guarulhos, e venceu por 3 sets a 0, parciais de 25-16, 25-21, 25-18, nesta noite, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), fechando a série melhor de três das quartas em 2 a 0.

No primeiro confronto, semana passada, em Contagem (MG), a equipe celeste também venceu por 3 a 0, mas com uma dificuldade maior nas parciais. O adversário do Sada Cruzeiro na série em melhor de três das semifinais sairá do playoff entre Sesi Bauru e Praia Clube. O time paulista ganhou o primeiro jogo, semana passada, por 3 a 0, em Bauru (SP), e já pode garantir a vaga amanhã, quando as duas equipes voltarão a se enfrentar, às 17h, desta vez em Uberlândia (MG).

O ponteiro Douglas Souza foi eleito o melhor da partida e faturou o Troféu VivaVôlei. Os três campeões olímpico do elenco mineiro se destacaram na pontuação. Douglas Souza anotou 15, seguido pelo oposto Wallace com 11 e pelo central Lucão, com mais dez. Pelo Vedacit Guarulhos, 14 acertos para o oposto Saliba.