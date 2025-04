Com Neymar, Santos desembarca no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense

A viagem ao Rio de Janeiro aconteceu após o treinamento desta manhã. Na última atividade antes do confronto contra o Tricolor das Laranjeiras, Soteldo foi a grande novidade do Peixe. Nos últimos treinamentos, o venezuelano foi desfalque, mas, neste sábado, apareceu trabalhando normalmente no CT Rei Pelé e também deve inicar o jogo como opção para Caixinha no banco de reservas.

Zé Ivaldo, recuperado de um edema na coxa direita, confirmou sua presença do duelo. A tendência é o defensor aparecer na equipe titular.

Pressionado no comando técnico do Santos, Pedro Caixinha vê contra o Fluminense uma chance de respirar. Uma derrota no Maracanã, no entanto, pode ser a gota d'água de sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano.