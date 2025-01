Toyota domina primeiras etapas do Dakar e Al Rajhi diminui vantagem de Henk Latejan nos carros

Então na terceira colocação geral, o catari Nasser Al Attiyah teve problemas no percurso, não tão graves como Sainz e Loeb, e perdeu quase 33 minutos em relação a seus principais concorrentes. São 36 de diferença para o novo líder e queda ao sétimo lugar.

Até então se destacando pela regularidade nas etapas, os pilotos da Toyota desta vez também brilharam ao cruzar na frente. Al Rajhi fechou o percurso do dia em 4h26min40s, com 4min51 de vantagem sobre Lategan, reduzindo a diferença no geral para 6min54s. Mattias Ekstrom completa o pódio ao cruzar na nona posição e ficar a 21min40 do sul-africano.

O Top 10 geral da etapa contou com dois brasileiros. Marcelo Gastaldi cruzou em oitavo, após 4h42min17s, enquanto Lucas Moraes fechou em décimo, completando o percurso em 4h465min16. Moraes, também com Toyota, está em quinto no geral, 33min25s de distância.