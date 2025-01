Santos se reforça fora de campo e apresenta ao time gerente e coordenador de preparação física

O CEO Pedro Martins não escondeu em sua chegada ao Santos que uma das missões era reformular também a diretoria e parte da comissão técnica. E o processo está adiantado. Depois de oficializar o gerente de futebol, Guilherme Sousa, e o assistente técnico César Sampaio, foi a vez de o clube apresentar aos jogadores e aos membros da comissão técnica o novo gerente técnico, Fabrício Vasconcellos, e o coordenador de preparação física, Tulio Flores.

"A ideia é que a gente comece a construir um pouco o que é essa identidade. O Caixinha já está colocando em prática, mas a gente quer que isso seja também um movimento institucional, que consiga traduzir o DNA do Santos não só em palavras, mas em ações, que começam com a equipe profissional e depois desenvolver para as categorias de base e o futebol feminino", disse Pedro Martins ao oficializar os profissionais.

Fabrício Vasconcellos é formado em Educação Física, com pós-graduação em treinamento Esportivo, Mestrado em Ciência da Motricidade e Doutorado em Ciências do Desporto, pela Universidade do Porto, e tem grande experiência em clubes, com passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo, Athletico-PR e Cruzeiro, além da seleção portuguesa sub-18 em 2022 e 2023.